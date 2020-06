Voici donc mes impressions pour ce nouveau PES 18 :

Point négatif PES18 :

* Au début, la sensation est bizarre et on sent que la difficulté du jeu à évolué

* Je trouve que l'arbitre siffle trop de fautes^^

* Je trouve que les ralentis vont trop vite, on a pas le temp de voir exactement ce qui c'est passé



Point positif PES18 :

* Les simulations !! J'ai obtenu déjà 2 penalty (et quelque carton jaune aussi) grâce à elle ^^

* L'ordinateur qui n'hésite pas à simuler également

* La teamvision marche très bien (ex : je fait souvent une passe en profondeur pour Henry et je cour sur le côté, ben au bout d'1 ou 2 fois Henry été marqué par 2 joueurs !)

* L'interface est bien foutu, c'est moderne est beau

* Les explications sont pas mal (en mode ligue master)

* Pas mal de nouveautés pour la ligue master