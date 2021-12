Estimation bien immobilier cause divorce

Qu'écrire sur les cartons de remerciement de mariage ?





L'envoi de cartes d'invitation fait partie des préparatifs de mariages. On peut ainsi envoyer des faire-part de mariage animés ou sous format papier , plus classiques voir : https://www.cartes-voeux-flash.fr/faire-part-mariage.html







Mais qu'écrire sur les cartons de remerciement de mariage ?





Voici quelques exemples de formules de remerciement pour vos invités :







"X et Y avons été très heureux de vous accueillir le [date du mariage] pour notre mariage. Nous vous remercions chaleureusement de votre délicate attention et vous adressons nos meilleurs souvenirs. X et Y . Vos coordonnées"







"Nous avons été très touchés de votre présence le jour de notre mariage et espérons vous revoir très bientôt. X et Y . Vos coordonnées"







"X et Y vous remercient de vous être associés à la célébration de notre union et d'avoir partagés nos instants de bonheur. Nous vous adressons nos meilleurs souvenirs. Dans l'espoir de vous revoir bientôt, X et Y. Vos coordonnées"







"X et Y vous adressent leurs remerciements les plus sincères pour votre présence le jour de notre mariage. X et Y. Vos coordonnées"







"X et Y vous adressent leurs remerciements les plus sincères pour la délicate attention que vous nous avez témoignée pour leur mariage. X et Y. Vos coordonnée"







"Cette journée sera à jamais gravée dans notre coeur. Merci de vous être joint à notre bonheur. X et Y. Coordonnées"







"Nous vous remercions chaleureusement pour les marques de sympathie témoignées à notre égard le jour de notre mariage. X et Y. Coordonnées"







"Nous ne saurions assez vous remercier pour votre cadeau, votre présence et vos témoignages d'affection et de sympathie le jour de notre mariage. Nous avons été très touchés et espérons vous revoir bientôt. X et Y. Coordonnées"