Rénovation de maison Perpignan 66

Rénovation de maison et appartement à Perpignan 66 : rénover Vasques, baignoires et douches .A choisir selon vos besoins Côté fonctionnel, il est impératif que votre salle de bain, et notamment les accessoires comme les vasques, douches et baignoires, répondent à vos besoins et aux spécificités de votre pièce. Dans une petite salle de bain, il est préférable de privilégier une douche à une baignoire. Si vous partagez votre salle de bain en couple ou si vos enfants ont leur propre salle de bain, optez pour des doubles vasques : gain de temps assuré le matin ! Le choix du mobilier de votre nouvelle salle de bain Un meuble sous vasque est très utile pour ranger tous les accessoires de toilette. Il en est de même pour les étagères situées à proximité des lavabos. Si vous avez la place, ajoutez également quelques colonnes ou placards afin d’avoir vos serviettes de toilette à portée de main. D’ailleurs, des porte-serviettes chauffants peuvent également être une très bonne idée. Concernant les matériaux, vous avez l’embarras du choix : bois exotique comme le teck, panneaux de particules mélaminés, MDF… Soyez même tendance, en recouvrant vos meubles de salle de bain de feuilles de pierre naturelle ! Effet garanti !