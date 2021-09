La vente de maison à Perpignan et le 66 :



A fin juin sur un an, les prix immobilier ont augmenté de 1,9% à Perpignan (+1,8% en Occitanie et +2,2% en Pyrénées orientales). - Pour vendre son appartement dans le 66 , le prix moyen au m² s'établit à 3.216 euros dans le 66 (+2,5%), à 4.988 euros en Ile-de-France (+2,8%) et 8.527 euros (+2,2%) à Paris. - Pour les maisons, il est de 2.076 euros (+1,4%) en France, et 3.050 euros en Occitanie (-1,4%).